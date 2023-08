Paris Hilton follower ni Eric Nam

Ang Korean singer-actor na si Eric Nam ang bagong talent ng NYMA (Now You Must Aspire), na ang misis ni Christian Bautista na si Kat Bautista ang namamahala.

Super excited nga si Eric na finally ay may magha-handle na sa career niya sa Pilipinas, na lalo nga raw siyang mapapalapit sa mga Pinoy fan niya.

At siyempre, marami siyang dream na maka-collab, at nangunguna nga riyan si Bruno Mars. Bet din niya sina Justin Bieber at Taylor Swift.

At siyempre, nangangako rin ang NYMA na gagawin nila ang lahat para mas makilala pa ng mga Pinoy si Eric. Excited na nga raw silang gawin ang mga bonggang digital project ni Eric.

Anyway, naka-base si Eric sa Amerika, at katunayan ay may ginawa siyang acting project, ang ‘Transplant’.

“Excited to make my acting debut as Jonah Yoon in Transplant alongside some incredible actors and creatives,” sabi pa ni Eric.

At sa September 8 ay iri-release na rin ang album niya ang ‘House on a Hill’.

“Have you pre-saved and pre-ordered the album yet? Everything you need at ericnam.com.

“Don’t leave yet. Song and music video drop August 11! Share this with a friend!” sabi pa ni Eric.

Anyway, bongga ni Eric dahil ilan sa mga follower niya sa Instagram ay sina Lea Salonga, Janice de Belen, Sandara Park, Winwyn Marquez, at si Paris Hilton, ha!

At nagpapasalamat nga siya nang husto dahil dinagsa ng mga Pinoy fan ang event niya. Makikita nga ang mga Pinoy fan sa Instagram story ni Eric na tuwang-tuwa na finally ay nakita siya ng personal.

“Thank you Manila, Philippines! #Namnation!” sabi pa ni Eric.

(Dondon Sermino)