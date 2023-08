Pagtsitsismisan hindi napigilan ng baha!

Nitong mga nakaraan, nakaranas ang Luzon ng matinding pag-ulan na nagdulot naman ng matinding pagbaha sa maraming lalawigan sa isla.

Kaya naman karamihan sa atin ay nakakulong lang sa bahay o ‘di kaya naman ay nakatitig na lang sa mga cellphone.

No marites, no tsismis ika nga kapag baha. Ngunit ibahin niyo ang magkakapitbahay sa isang subdivision sa Pampanga dahil kahit na baha, level up ang pakikipag-marites ng mga ito dahil kung baha sa first floor, sa second floor sila humahagilap ng tsismis!

Sa videong ibinahagi ni @jenvpx, makikita na kahit na mataas na ang baha sa kanilang subdivision, tila balewala ito dahil sa sobrang focus na nakikipagkwentuhan ang kanyang pamilya sa kabilang bahay na nasa second floor din. Tila mga speaker nga ang boses ng mga ito dahil sa layo ng agwat ng kwentuhan. Pati mga kapitbahay sa kabilang bahagi ng kalye, tutok din sa kwentuhan.

“Maritesan level up sa second floor,” caption ng uploader sa kanyang post.

Relate naman ang iba pang netizens sa nasabing video.

“Same vibes pag exam tapos magkakalayo yung upuan hahahaha,” komento ni Jakethedogg.

“Marites association Camella branch,” saad naman ni Aesir.

“Yan ang purpose ng balcony, to connect with the marites,” dagdag pa ni Lavtolavu.

Umabot na sa higit 400k views ang natanggap ng marites video na ito. Relate ka ba sa style ng pakikipag-tsismisan nila? Comment na!

(MJ Osinsao)