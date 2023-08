P25M cash ng solon hindi tinanggap sa bangko

Sino raw itong mambabatas ang nagbayad ng P25 milyon sa bangko pero hindi tinanggap dahil demonetized na ito o wala nang halaga?

Nasabat ni Mang Teban ang tsismis na ito matapos daw bumili ng condominium unit ang lawmaker sa Makati City sa higanteng presyo.

Hindi raw tseke ang binayad ng mambabatas kundi cash at dinala niya sa bangko ang kabuuang halaga ng napagkasunduang presyo para sa condo unit.

Binilang daw sa counting machine ang cash na umaabot ng 600,000 bundle pero may nakasama ritong P25 milyon na inawayan ng bangko. Eh paano ba naman kasi, puro mga Old Banknote Series tulad ng P500 bill na nag-iisa pa lang si Ninoy Aquino gayung sinamahan na siya ni Cory Aquino sa New Generation Currency Banknote Series.

Pati raw ang tig-P1,000 cash nito, mga lumang BSP logo pa ang nakalagay at Banaue Rice Terraces ang nasa likod kaya ni-reject ng bank teller.

Mukhang matagal na itinago ng lawmaker sa kanyang kaha de yero ang nasabing cash at ngayon lang naisipang gamitin. Ang tanong, para saan ang biniling condo sa Makati City?

Kung dineposito kasi sa bangko ang napakala­king datung, baka ma-red flag siya ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) at imbestigahan kung saan nanggaling ang napakalaking pera.

Ang naging kapalpakan lamang ng mambabatas, hindi nagbabasa ng balita na sinimulan noong 2016 ang demonization ng Old Banknote Series mula sa halagang P5 hanggang P1,000. Taong 2017 pa hindi pinapalitan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga lumang salapi as in wala na siyang wenta.

Dahil sa kagustuhan daw na mabili agad ang condo, nagpakuha muli ng P25 milyon itong lawmaker at this time, puro mga bagong tig-P1,000 na ang binayad niya sa bangko.

Pintahan n’yo na. Ang mambabatas ay ipinagmamalaki ang pangalan ng kanyang pamilya sa tuwing tumatakbo sa halalan.