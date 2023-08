Mount Piapayungan bida sa labanan ng mga 3-taon

NAMAYAGPAG si Mount Piapayungan sa 3-Year-Old & Above Maiden Race nitong Sabado (Agosto 5) ng hapon sa Metro Manila Turf Club Inc. sa Malvar/Tanauan, Batangas.

Sinabayan niya sa bilis sa largahan hanggang far turn sina Keep The Jade at Time Traveller.

Hinablot ni Mount Piapayungan ang unahan pagsungaw ng rekta at lumamang ng isang kabayo.

Sa huling 150 metro ng arangkadahan, nasa tatlong kabayo na ang agwat niya sa mga karibal patungo sa pagtawid sa meta nang walang kahirap-hirap.

Nagwagi si Mount Piapayungan na may walong kabayo ang bentahe sa pumangalawang si Humble Strike. Tumersero si Time Traveller.

Sinakyan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate ang nangibabaw na kabayo na tumiyempo ng 1:00.2 minuto sa 1,000-meter race.

Sinilo ni winning horse owner PKT Yu ang P20K added prize.

(Elech Dawa)