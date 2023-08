Mga guro tumulay sa kawayan para mag-house visit

Bumuhos ang sweet messages online sa video ng mga guro na gagawin ang lahat kahit pa ang pagtulay sa kawayan para lang paunlakan ang imbitasyon ng kanilang students.

Pinost ito ni Carl Angelo (@Carl_Angelo1995) sa kanyang account.

“House to house visitation (Graduation Edition), ani sa video.

Sa uploaded video mapapanood ang maingat at marahan nilang paglalakad sa maninipis na katawan ng kawayan na ginawang tulay ng mga residente ng lugar na siyang nagkokonekta sa mga bahay-bahay na nasa itaas ng tubig.

Sa kaliwa’t kanang invitation ng mga estudyante ay hindi umano nila kayang tanggihan ito kaya naman kahit struggle ang pagpunta ay pinush talaga nila ito.

“Grabe ang expectation nila na maka-visit ka sa kanilang bahay on the day of graduation.”

Dagdag pa niya, “Struggle is real. Kahit mahirap, laban pa rin! Hahaha.”

Sa dulo ng video, makikita na paisa-isa nang sumasakay sa bangka sila Ma’am at Sir.

Nakatanggap ito ng daan-daan libong views at dagsang komento mula sa madlang peeps.

Ilan sa mga komento:

Para kay @dng_ddong, “This is a testament that teaching is not just a profession, it’s also a vocation. you are called to serve.”

“Buti tumuloy kayo kasi panigurado isa kayo sa rason bakit nag handa yung parents,” saad ni @heyyylooove.

Tila nakarelate naman si @bhaby_mo…12, sey niya, “As a teacher myself sa bundok…iba talaga pag kinumbida si teacher…talagang pinaghandaan…kahit malayo ang lakarin namin…go pa rin…”

(Moises Caleon)