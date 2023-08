Marikina LGU sasampolan pumalpak sa Watawat

Kakasuhan ng pamahalaang lokal ng Marikina City ang supplier at operator ng palpak na drone system na nagbaligtad sa kulay na bandila ng Pilipinas sa closing ceremony ng 2023 Palarong Pambansa na idinaos sa Marikina Sports Center noong Agosto 5.

Sa post ng Marikina Public Information Office (PIO) sa kanilang Facebook page, sinabi nito na pananagutin ng lungsod ang Dronetech.ph, ang drone company na nagpalabas ng baliktad na watawat ng Pilipinas sa nasabing okasyon.

Nag-viral sa social media ang drone show matapos mapansin ng mga netizen na nasa itaas ang pulang kulay ng bandila ng bansa habang nasa ibaba ang asul.

Sinabi ni Mayor Marcy Teodoro na hindi nila palalagpasin ang kapalpakan ng Dronetech.ph at sa katunayan ay kumikilos na aniya ang kanilang legal team para kasuhan ito.

Natutuwa sila at maayos na sana aniya ang isang linggong pagdaraos ng 2023 Palarong Pambansa sa kanilang siyudad kung hindi lang ito nabahiran ng kontro­bersiya dahil sa kapalpakan ng Dronetech.ph

Ito’y dahil ngayon lang uli idinaos ang Palarong Pambansa na nilalahukan ng mga student-athlete mula sa 17 rehiyon sa bansa matapos itong makansela bunsod ng pagkalat ng COVID-19 sa buong mundo noong 2020.

Samantala, agad namang humingi ng paumanhin ang kompanya sa nasabing pagkakamali at sinisi ang masungit na lagay ng panahon at mahinang signal sa lugar sa pangyayari.

“We would like to clarify that this error in the Drone Show programming which was supposed to be tested days before could have been noticed and corrected but was not successfully done due to severe weather conditions and signal interference on the said area for several nights,” paliwanag nito.

Iginiit ng Dronetech.ph na wala silang masamang intensyon para sirain ang sinuman sa pamahalaang lokal ng Marikina gayundin ng buong bansa.

“Moving forward we will make sure to execute proper protocols in testing our future shows. The company is sincerely sorry for this unintentional error in programming,” dagdag pa nito.

Samantala, sa ilalim ng batas, ang kulay pula sa watawat ay kumakatawan sa katapangan ng mga Pilipino at sa mga madudugong labanan na nagresulta sa ating kalayaan habang ang bughaw o asul ay sumasa­gisag sa kapayapaan at katarungan.

Sumasalamin naman ang puti sa kalinisan ng budhi.