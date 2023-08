Mabait at maaasahan: Anak ni Marc, na kay Kris?

Nakaka-‘love, love, love’ talaga ang mga nababalitaan namin tungkol kay Kris Aquino mula sa mga taong malalapit at nagmamahal sa kanya.

Kahit nga may autoimmune conditions ang tinaguriang Queen of All Media ay bibilib ka talaga sa klase ng pagmamahal niya sa mga anak na sina Josh at Bimby.

Madalas ngang sinasabi ni Kris na patuloy siyang nakikipaglaban sa kanyang sakit dahil gusto niyang mabuhay pa ng matagal to take care of Josh and Bimby.

Sa kabila nga ng pagkakaroon ng matinding sakit, kapakanan pa rin ng kanyang mga anak ang inuuna ni Kris.

At lalo pa akong humanga kay Kris nang malaman ko na ang isa palang anak ng lalaking sinasabing kasintahan niya, si Marc Leviste, ay na kay Kris daw.

Ang kuwentong nakarating nga sa amin, naniniwala nga raw ang mga malalapit kay Kris na may relasyon pa rin talaga ang dating TV host at si Marc dahil ang isang anak daw ng huli ay na kay Kris pa.

Hindi nga lang malinaw kung nagbabakasyon ba kay Kris sa Beverly Hills, California ang anak ni Marc o doon talaga ito nakatira.

Eh may tinutuluyang isang hotel sa may Beverly Hills si Kris at may inuupahan din daw siyang bahay sa lugar na ‘yon kung saan ay nagpapagamot siya sa isang ospital doon, so baka kasa-kasama nga niya ang isang anak ni Marc.

Anyway, may mga pagkakataon daw na tumatanggap din si Kris ng mga bisita.

May mga kaibigan daw si Kris na nakakadalaw sa kanya.

At kaka-touch din talaga si Kris dahil kahit nga may karamdaman siya ay may mga nababalitaan kami na very generous pa rin siya sa mga kaibigan, lalo na sa mga nagmamahal at nag-aalaga sa mga anak niyang sina Josh at Bimby.

Mahilig pa rin daw si Kris na magregalo, ha!

So nice talaga ni Kris, mapupuri mo talaga siya!

Sa kabaitan nga ni Kris ay napakaraming nagdarasal na gumaling na sana siya!