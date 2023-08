Maabilidad: Angeline aliw sa ‘live selling’

‘Maabilidad’. ‘Yan ang puwedeng itawag kay Angeline Quinto sa kanyang pagbabalik sa ‘live selling’, matapos niyang mag-benta noon sa online ng kanyang pre-loved items (used clothes, shoes, bags).

Hindi inalintana ni Angeline na ma-bash dahil sa likod ng kanyang estado bilang sikat na singer-actress ay nagla-live selling pa siya.

‘Di gaya ni Mariel Padilla na ‘on-hold’ muna ang showbiz career at nag-concentrate sa pagbebenta ng mga luxury items (may pre-loved at mga bago rin), si Angeline ay may shows, concerts (pati sa abroad), TV appearances pa.

Tila hindi nga ito aprubado sa ilan ang ginagawang ito ni Angeline dahil tatlong comments lang, 7 re-tweets, 20 likes at 1,932 views lang (as of this writing) ang hinakot ng kanyang pag-iimbita sa Twitter, isang resibo na hindi sanay ang mga panatiko nito na makitang ‘tindera’ online ang kanilang idol.

Hindi naman kataka-taka na magbenta si Angeline lalo’t sariling gamit naman nito ang ibebenta niya na naipon over the years.

Minsan na itong nagbenta online at kinaaliwan ng mga netizen dahil nakakatawa sa kanyang istilo ang ‘birit singer’, at sold out lahat ng items nito sa bagsak presyong paninda.

Well, may anak na si Angeline at dagdag ‘panggatas’ at kita rin naman ang pagbebenta ng kanyang mga gamit at pambayad sa mga gastusin araw-araw pati na sa suweldo ng mga tauhan niya.

Isa pa, sayang naman kung ipamimigay lang niya ang ibang maayos-ayos pa at puwede pang pagkakitaang mga gamit, ha!

(Rey Pumaloy)