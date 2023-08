Kathryn nag-walwal sa Bali?

Walang dudang sinulit nang husto ni Kathryn Bernardo ang kanyang bakasyon sa Bali, Indonesia at tila nagwalwal ang aktres sa kaarawan ng kanyang beshy na nag-celebrate mismo sa tinaguriang ‘party paradise’ ng Asya.

Unang dinaluhan ni Kathryn ang kasal nina Maja Salvador at Rambo Nuñez kasama siyempre ang dyowa niyang si Daniel Padilla at ang ikalawa naman ay ang intimate party ng kaibigang si Arisse de Santos, isang digital creator.

Sa isa sa mga larawang pinoste ni Kathryn sa kanyang Instagram, makikitang napapagitnaan ito ng celebrator at isa pang female friend habang hawak ang isang shot glass. Nasa isang bar ang magkakaibigan at walang pakels na nagtatalon sa kanilang pagsasaya, kasama ang iba pang mga nag-i-enjoy sa lugar na ‘yon.

Nasa iba pang mga larawan ang wagas na kasiyahan ni Kathryn kasama ang iba pang mga kaibigan, na anya ay bitin pa.

“Spent our last few days in Bali to celebrate @arisse’s birthday! Bitin, but so glad we got to do this together.

“30 definitely looks good on you! (But maybe cut back on the afternoon naps and try not to yawn after every meal. Hahaha) We love you dsnts!”

Hindi ito miminsang nag-post si Kathryn ng mga larawan nito na nagpapakita ng alak.

Pero inabsuwelto si Kathryn ng mga netizen sa departamentong ito lalo’t lagpas na sa hustong gulang ang aktres at tanggap din ng kanyang mga panatiko na hindi forever ‘a very good girl’ ang kanilang lodi.