Joshua pinaghahandaan na ang pag-aasawa?

Alin ang pinaghahandaan ni Joshua Garcia — ang pagpapakain ng masasarap na putahe sa kanyang kasintahan at mapapangasawa o ang pagtatayo ng isang restaurant bilang paghahanda sa kanyang kinabukasan?

Ang mga ito ang maiisip mo sa ilang larawang ibinahagi ng culinary professor at chef na si Gene Gonzalez.

Ibinalita ni Chef Gene na nag-aaral ng culinary si Joshua sa kanyang post sa Instagram.

Caption ni Chef Gene, “Proud to handle the first day of our new student, @garciajoshuae Joshua Garcia… Great Stamina considering he did 2 days worth of lectures and lab work today!!!”

Sa Center for Asian Culinary Studies nag-aaral si Joshua, na siya ring school nina Jodi Sta. Maria at ng rumored boyfriend nitong si Raymart Santiago, maging ng anak ng aktres na si Thirdy Lacson.

Una nang nagpa-sample ni Joshua ng husay sa pagluluto nang iposte niya noong July 24 ang ilang putahe (chicken and pork katsu, egg fried rice, honey garlic chicken at iba pa).

Mas lalong nahimatay sa pagnanais na maangkin ang aktor ng female fans dahil sa kakayahan nitong magluto, ha!

(Rey Pumaloy)