Joke lang daw na mukhang unggoy: Melai pinagtanggol ang anak sa mga basher

Bibilib ka kay Mela Cantiveros dahil kahit alam mong napipikon na siya sa mga namba-bash sa anak na si Mela, tila kalmado pa rin siyang nakiusap sa mga netizen.

Nakiusap nga si Melai na unawain ang panganay na anak nila ng mister na si Jason Francisco sa pagtawag sa kanya na mukhang unggoy.

Sa Instagram video nga nila ng mga anak na sina Mela at Stela habang nag-a-unpack ang mga ito ng mga gamit mula sa South Korea, tinanong ng ‘Magandang Buhay’ host ang panganay na anak kung mini-mean ba nito ang sinabing mukha siyang unggoy.

Tanong ni Mela kay Mela, “Ate Mela do you mean it, to say that your mama is a monkey?”

“Hindi Mama, I love you naman. Prank lang ‘yon. Joke, joke lang ‘yon!” sagot ng bata.

Pagtatanggol pa ni Melai, mahilig lang daw silang magkulitan ng mga anak at nilinaw na mababait sina Mela at Stela.

“Huwag na kayong over mag-react because alam n’yo, minsan i-enjoy ninyo dapat ang life. Huwag ‘yung konting kibot, nagre-react kayo,” paglilinaw pa ni Melai.

So nagpaliwanag na sina Melai at Mela kaya tigilan na ninyo ang pamba-bash.

I-enjoy na lang ninyo ang mga nakakatuwang video ng mag-iina dahil talaga namang good vibes ang hatid ni Melai at ng kanyang mga anak na sina Mela at Stela, ha!

‘Yun na!

(Jun Lalin)