Hirit ni Carpio: Chinese firm i-ban sa ‘Pinas

Iginiit ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na i-ban sa mga proyekto sa Pilipinas ang isang Chinese company na sangkot sa paglikha ng artificial island sa South China Sea.

“The Chinese companies that dredged the atoll reefs in the Kalayaan Island Group (KIG) to create artificial islands irreversibly destroyed the marine environment in the KIG. This was the finding of the arbitral tribunal,” katuwiran ni Carpio.

Sinabi ni Carpio na ang proyekto ng China Communications Construction Co. (CCCC) sa South China Sea ay malinaw na lumabag sa environmental laws ng Pilipinas at ang pinakamasama, tumulong sila sa China para kamkamin ang island territories at maritime zones ng Pilipinas sa KIG.

Inireklamo na ng United States Embassy sa Maynila ang pagkakasangkot ng CCCC sa reclamation activities sa Manila Bay. Isa raw ito sa 24 kompanyang ipina-blacklist ng US noong 2020.

Ang subsidiary ng CCCC, ang China First Highway Enginee­ring Corp, ang siyang kinontrata ng kompanya ni “Plastic King” William Gatchalian para sa reclamation project na tatama sa US Embassy.

Mismong si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang nag-utos sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) na imbestigahan ang mga reclamation project sa Manila Bay, lalo na ang proyekto ng kompanya ni Gatchalian na tinututulan ng US Embassy.

Isiniwalat ni Senadora Cynthia Villar na nakausap niya kamakailan si Pangulong Marcos at harap-harapan nitong inutusan si DENR Secretary Maria Antonia Yulo-Loyzaga na siyasatin ang reklamo ng US government.

“Noong kinakausap ko ang pangulo eh pinapunta niya si Secretary Loyzaga kasi kanyang department iyan eh and nangako sila na rerebyuhin nila lahat iyan,” paglalahad ni Villar sa interview ng DWIZ.

Ayon sa senadora, ayaw daw ng pangulo na masira ang kanyang pangalan dahil sa tambak na mga reclamation project sa Manila Bay.

“Siyempre, oo, kasi mangyayari during his time and kung maging very bad ang effect niyan sa Metro Manila eh ‘di in effect masisisi rin siya kahit na ang dapat sisihin diyan during the previous administration,” paliwanag ng senador.