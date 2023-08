Fiancé ni LJ Reyes hawig kay Sef Cadayona

Na-release na ang official prenup photos ng engaged couple na sina LJ Reyes at Philip Evangelista. Naganap ang kanilang prenup shoot sa New York. Na-engage ang dalawa noong nakaraang May.

Makikita nga sa photos ang simpleng ganda ni LJ na naka-all white ensemble. Samantalang ang kanyang fiancé na si Philip ay naka-black and white stripe shirt with white pants.

Sa isang photo ay pinakita ni LJ ang engagement ring na bigay sa kanya ni Philip.

Caption pa ng Nice Print Photo na siyang nag-shoot ng prenup ng dalawa, “In God’s most perfect time. Counting the days til she becomes Mrs. Philip Evangelista and @lj_reyes New York Esession.”

Maraming followers ni LJ sa Instagram ang natuwa dahil sa wakas ay nakahanap na raw ng matinong lalaki si LJ na worthy ng kanyang pagmamahal.

May mga nag-comment din na mahilig daw talaga si LJ sa mga lalaking nagsisimula ang pangalan sa letter P. After nga naman kay Paulo Avelino at Paolo Contis, sa pangalan na Philip siya magpapakasal.

May napansin lang ang ibang netizen sa close-up photo ni Philip. May hawig daw ang fiancé ni LJ sa Kapuso comedian na si Sef Cadayona.

‘Yun na!

(Ruel J. Mendoza)