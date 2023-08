Eugene Torre kampeon uli sa international chessfest

MULING pinagwagian ni Grandmaster Eugenio ‘Eugene’ Torre ang 2023 Guam International Open Chess Tournament na ginanap nitong Hulyo 30-Agosto 5 sa Dusit Beach Resort sa Tumon, Guam.

Pinisak ng 71-anyos na Pinoy woodpusher mula sa Iloilo ang lahat ng karibal – walong Guaminian at isang Hapones – upang iskorin ang perfect nine points sa event na ipinatupad ang nine rounds Swiss system at isubi ang premyong $1K (P55K).

May format na 90 minuto at 30 seconds increment ang weeklong chessfest na inorganisa ng Guam Chess Federation at may basbas ng World Chess Federation (FIDE).

Giniba ni top seed Torre sina 35th seed William Gunn, 23rd seed Daniel Combs, 16th seed Cyle Sarmiento, fifth seed Rudolph Soriano, seed Japanese Kohei Yonemitsu, 29th seed Daniel Doria, third seed Candidate Master Elmer Prudente, 33rd seed Kyle Garrison at eight seed CM Rogelio Orio.

Sumegunda si Yonemitsu na may 7.0 pts. para kopoin ang $750 (P41K) at tumersera si Soriano na may pitong puntos din na may kakalip na $600 (P33K).

Iniluklok si Torre ng FIDE sa 2021 World Chess Hall of Fame sa seremonyang ginanap sa Estados Unidos.

Kinuha niya ang titulong GM sa pagpitas sa silver medal ng 1974 World Chess Olympiad sa Nice, France sa edad na 22. Naglalaro siya noon sa board one.

Pero mas nagningning ang pangalan ni Torre sa mundo nang silatin ang noo’y world champion na si Russian GM Anatoly Jarpov sa isang torneo sa Manila taong 1976. Si Karpov ang gold medalist sa board 1 ng Nice WCO.

Sa kasalukuyan, isa rin si Torre na national coach ng National Chess Federation of the Philippines.

(Elech Dawa)