DoTR chief binakbakan sa pagpapatupad ng CLA

Tila lumalampas na umano sa kapangyarihan si Depatment of Transportation (DOTr) Secretary Jaime Bautista sa kaniyang kautusan

na iwasang singilin ang container deposits mula sa mga broker, at sa halip ay mag-subscribe sa Container Ledger Account (CLA), ayon sa isang source mula sa logistics industry.

“The SoTr (secretary of transportation) cannot validly issue an order adopting the CLA “ultra vires,” anang source.

Giit niya, ang Office of the Secretary ay mayroon lamang direct line supervision at kontrol sa mga regional offices ng departamento.

Ang DoTr ay dapat umanong responsable para sa pagbuo at pagpapatupad ng mga patakaran, plano, programa, at proyekto ng departamento.

Sinabi ng source na inamin ni Anti-Red Tape Authority (ARTA) chief, Atty. Ernesto V. Perez na hindi umano sumailalim ang CLA sa Regulatory Impact Assessment nila.

“The CLA is not being imposed by way of regulation by a government agency. But if a stakeholder can show that (the regulation) is being imposed by a government agency-DoTr, then we can ask that it be subjected to an RIA. Otherwise, if it is only an option and the shipping lines are not required to use the CLA, then there is no regulation by DoTr to be subjected to RIA,” paliwanag ng source.

Giit niya, ang pinakamalapit na ahensya na may awtoridad sa mga shipping lines, bukod sa Phillpine Ports Authority (PPA) ay ang Marina.

Sinabi ng source na karamihan sa mga subscriber ng CLA ay may close alliance sa Association of International Shipping Lines (AISL).

Nabatid na ang CLA ay isang online na sistema na naglalayong pasimplehin at pabilisin ang mga refund ng deposito sa container.

Sa ngayon, ipinagpaliban ang pagpapatupad ng TOP-CRMS ng PPA Board na pinamumunuan ni Bautista, na umanoy sinasabing solusyon sa sobrang pagsingil ng mga container deposit ng mga international shipping lines, na nagkakahalaga ng halos P23 bilyon sa industriya ng logistic noong 2022 lamang.