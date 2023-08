DOH pinalagan pagsusulong sa ‘Pinas bilang tobacco industry hub

Pnalagan ng Department of Health (DOH) ang pagsusulong sa bansa ng mga economic manager ng pamahalaan bilang ‘manufacturing hub’ para sa mga heated tobacco product (HTP).

Sa isang pahayag, sinabi ng kagawaran na lantaran itong pagkontra sa kampanya ng gobyerno na naglalayong protektahan ang mga Pilipino laban sa mga sakit na nagmumula sa paggamit ng sigarilyo at mga pareho nitong produkto.

Giit ng DOH, maaari rin itong magresulta sa pagkalat ng mga produktong mapanganib sa kalusugan ng tao, lalo sa hanay ng mga kabataan.

“Promoting the country as a major producer of vapes and HTPs to investors could also ultimately result in a “long-term economic burden” in the form of serious health issues and deaths caused by smoking,” dagdag ng DOH.