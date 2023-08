Dedma na sa ‘EB’: Joey henyo talaga!

Dedma na ang mga fan kung napunta man sa TAPE, Inc. ang trademark ng pangalang ‘Eat Bulaga’ for the next 10 years.

At aprub sa kanila na dinaan na lang ni Joey de Leon sa patawa ang bagong ganap sa kanila.

“Sa kanila ang renewal, sa amin ang numeral! Thanks for promoting us for the next ten years! I’m still with EB, ah ah, not that EB but with Ellen and Barbie!” sabi lang ni Joey, na ang tinutukoy ay ang mga karakter nina Allan K na Ellen, at Paolo Ballesteros na Barbie.

Heto nga ang chika ng mga netizen, follower ng ‘E.A.T.’:

“Kahit ano naman gawin nila, TVJ pa rin binabanggit ng mga tao sa show nila. Hahaha! Sa Legit Dabarkads pa rin nagpapasalamat, kaya pinuputol nila! Pero sana ibahin na lang nila pangalan ng show nila para mas okay.”

“Ang TVJ pa rin ang alamat, dahil kayo ang totoo!”

“Babalik pa rin sa inyo ang EB for sure!”

“’Yan ang Henyo Master! Pangalan lang ‘yan mga idol ang importante nandito pa rin kami nakasunod at loyal sa inyo.”

“Aanhin mo ang papel kung ayaw naman ng mga tao sa kanila, wala rin kuwenta!”

“EAT lang sapat na!”

“Legit Dabarkads ako.”

“I’m glad you can still pull a joke out of it Boss Joey. Lagi po kayo ang pinagmamasdan ko sa ‘EAT’ you always look sad. Dadating din po ang tamang panahon na makakauwi sa inyo ang pangalan na “Eat Bulaga”.”

“Isaksak na lang nila sa baga nila ‘yung title, basta ako ‘di ko iiwan ang TVJ, Legit Dabarkads!”

Well…

(Dondon Sermino)