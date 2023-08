Daks na Kape, Tinapay nagpatakam

Kung hilig mo rin ang kumbinasyon ng kape at tinapay bilang almusal o meryenda, for sure matatakam ka sa paandar ng resto sa TikTok video na ito.

Shinare ito ng user na Rich Kids of London (@richkidslondon) kalakip ang maikling caption na “Breakfast of the winners.”

Mapapanood sa video ang napakalaking size ng kape at tinapay. Makikita ang dahan-dahang pagsawsaw rito ng isang kelot sa tasa ng kape na talaga namang agaw-eksena sa iba pang naka-dine in na kustomer sa resto.

Sa sobrang daks nito ay tila kayang-kaya nitong busugin ang halos limang katao.

Maliban dito, hindi naman nabanggit kung magkano ang presyo nito.

Humakot ito ng libo-libong views at halo-halong komento mula sa mga netizen.

Gaya ni @NoleMan21 na aniya, “But, why? It’s just gonna be a waste.”

Hinuha naman ni Martin Duke, ani, “But no one would finish it so why buy it? I guess just for the content.”

“Hope that he enjoyed every moment,” saad ni @Luelue1.

“This is what I mean when I say extra bread at a restaurant,” sey ni Matt’s Kitchen.

“Wow! That is so huge! I would eat that for probably a week HAHHAHAHAH,” dagdag pa ng isa.

Ikaw, oorder ka ba nito?

(Moises Caleon)