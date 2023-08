Dahil sa kasikatan: Margot Robbie nabayaran na ang utang sa ina

Ilang kembot na lang at papalo na sa $1 billion mark sa global box-office ang pelikulang ‘Barbie’ na bida si Margot Robbie. Kasalukuyang may worldwide gross ito na $900 million. Ang domestic gross naman ng pelikula ay $400 million na.

Isa si Margot sa producers ng ‘Barbie’ at hindi niya inasahan na magiging big hit ang movie kahit na PG-13 ang audience nito.

Inamin ng 33-year old Australian actress na noong 2021 na sisimulan pa lang nila ang paggawa ng ‘Barbie’ ay na-oversold niya ang pelikula sa mga distributor at nangakong kikita ito ng $1 billion globally. Nagdilang-anghel nga raw si Margot dahil sa third week pa lang ng pelikula ay malapit na ito sa goal na $1 billion.

Dahil sa laki ng kinita ng ‘Barbie’, nabayaran na raw ni Margot ang mga utang niya sa kanyang ina noong 2021 na lumipat siya sa America para hanapin ang kanyang big break sa Hollywood.

“Everything I owed my mom, I had it written down. She’d take money out of the, like, house mortgage to lend me money. So I always knew, I was like, ‘I gotta pay that back. And then one day, when I made enough money, I just paid that whole mortgage off completely. I was like, ‘Mom, don’t even worry about that mortgage anymore. It doesn’t even exist anymore,'” sey ni Margot.

Simula noong sumikat si Margot dahil sa mga pelikulang ‘The Wolf of Wall Street’, ‘Focus’, ‘The Legend of Tarzan’, ‘Mary Queen of Scot’, ‘Amsterdam’, ‘Babylon’, ‘Bombshell’, ‘Suicide Squad’, ‘Birds of Prey’ at ‘I, Tonya’, nadala na niya ang kanyang mother na si Sarie Kessler sa iba’t ibang international film festivals and awards ceremonies.

Proud si Sarie sa naging kapalaran ng kanyang anak sa Hollywood na noong una ay hindi siya pabor dahil gusto niyang maging doktor o teacher si Margot sa Australia. Pero noong magdesisyon ito na maging artista, sinuportahan na lang niya ang anak at natupad nito ang pangako sa pagbayad sa inutang nito sa kanya.

(Ruel J. Mendoza)