Cellphone inihian! Aso panira sa moment ng magdyowa

Uso na talaga ngayon ang mga romantic videos na pinupusuan ng mga netizen online, lalo na kapag dama mo talaga ang pagmamahalan ng mga magkasintahan sa video pati na rin ang ganda ng paligid nila.

Ngunit hindi rin maiiwasan na may mga pagkakataon na hirap talaga tayo sa pagkuha ng magandang shot!

Gaya na lang ng magdyowa sa isang viral video sa TikTok na ginagawa ang isang trend sa dagat ngunit naistorbo hindi ng mga alon o hangin kundi ng cute na aso!

Sa video ni @_moriichii_21, makikita na habang busy ang magdyowa sa romantikong pag-uusap, may dumaan na mga aso sa harap ng camera at ang mas nakabibigla pa ay isa sa mga ito ang umihi doon pa mismo sa cellphone!

Kaya naman natabunan ng umiihing aso ang dapat sana ay mala-fairy tale na moment ng magkasintahan!

Pati mga netizen, hindi naka-get over sa biglang pagpapakita ng aso ng kanyang maselang parte ng katawan!

“Esti (ST) ang nangyari mga mare,” aliw na komento ni A’tin.

“Teritoryo na po niya ang selpon mo,” saad naman ni @heyitslei.

“He was like “wanna see something funny?” dagdag pa ni Stephanie.

Umabot na sa higit 5.7 million views ang nasabing video ng walang kamalay malay na aso at pinusuan ng nasa 800k users! Naranasan mo na rin ba ito?

(MJ Osinsao)