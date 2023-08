Bilibid food delivery inawat ni Bato

Kinalampag ni Senador Ronald “Bato” Dela Rosa ang Bureau of Corrections (BuCor) na ipatigil na ang food delivery ng mga persons deprived of liberty (PDL) sa New Bilibid Prison (NBP).

Ayon kay Dela Rosa, taliwas ito sa layunin na mareporma ang mga PDL habang sila ay nasa loob ng kulungan.

“It defeats the purpose of ha­ving them confined and undergo rehabilitation kung maraming external factors na pumapasok diyan sa loob ng Bilibid. Kaya nga kinonfine (confine) natin sila at magreform para exclusive diyan sila sa loob. Eh ngayon marami palang nakakapasok, maraming order, order sa labas, wala! Para na lang iyan ordinaryong dormitory na eskuwelahan ‘yang kulu­ngan na iyan,” saad ng senador sa panayam ng DZBB nitong Linggo.

“Dapat itigil, dapat itigil!” giit pa ni Dela Rosa na nagsabi pang noong siya namuno sa BuCor, hindi niya pinayagang maibigay ang luho ng mga preso.

“Never, never kong in-allow ‘yan. Ito ang tanong ko: kung binabawalan natin silang mag-cellphone doon sa loob, paano sila makapag-deliver ng pagkain sa Grab?” ani Dela Rosa.

“Ibig sabihin naglipana na naman ang cellphone sa loob, kaya nakaka-order sila?” punto pa niya.

Nauna nang dinepensa ni BuCor Chief Gregorio Catapang Jr. na bahagi ng Mandela reform system ang pag-order ng pagkain ng mga preso. Ipinapagamit umano ng BuCor ang kanilang laptop upang doon um-order ng pagkain online.

Sa Martes, dadayo ang Senate committee on justice and human rights sa NBP para magsagawa ng imbestigasyon hinggil sa sinasabing mass grave sa Bilibid.

(Dindo Matining)