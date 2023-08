Batang Pinoy, Nat’l Games tatanggap ng mga dayuhan

IAANGAT ng Philippine Sports Commission (PSC) ang kalidad ng kompetisyon sa Philippine National Youth Games-Batang Pinoy (PNYG-BP) at Philippine National Games (PNG) sa pag-iimbita sa mga banyaga sa papasok na taon.

Ayon nitong isang araw kay PSC Chairman Richard Bachmann, unang pagkakataong ipatutupad ito sa dalawang paligsahan, hinirit na isasatelebisyon ang programa na para sa mga kabataan at national athlete.

“It is high time na magkaroon na ang agency ng isang channel, which is TV5, na siyang magpapalabas ng lahat ng mga event at laro ng ating mga atleta,” sey ng opisyal sa ginawang komperensiya kung saan ipinakilala rin ang bagong talagang Executive Director na si Paolo Francisco Tatad.

Ipinaliwanag din ni Bachmann ang kabuuan ng kanyang programa kung saan mayroong 10 puntos na susundin para sa kanilang termino na hinati-hati sa apat na commissioner.

Umaasa siyang maipapatupad niya ang Women in Sports, Indigenous Peoples Games, Corporate Social Responsibitliy in Sports, Para Sports, Laro’t-Saya sa Parke, Batang Pinoy, Philippine National Games, Philippine Sports Institure, Philippine Sports Training Center, at Regional Training Centers.

(Lito Oredo)