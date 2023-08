Anak ng mangingisda inupakan Palaro gold

PANGARAP ng batang boksingero na si Daryl Dela Cruz ang lumaban sa professional boxing balang araw kaya ito ang hinugutan niya ng inspirasyon upang magtagumpay sa katatapos na 2023 Palarong Pambansa na ginanap sa Marikina City.

Dala ang National Capital Region (NCR), dinomina ni 18-year-old Dela Cruz ang secondary boys upang sungkitin ang gold medal sa pagsasara ng nasabing event sa Marikina City Hall plaza, Biyernes ng hapon.

Aminado naman ang incoming Grade 12 sa Andres Bonifacio Integrated School na dadaan siya sa matinding training at sakripisyo bago maabot ang minimithing goal sa buhay.

“Pangarap kong maging professional fighter, kahit nanalo ako dito sa Palarong Pambansa alam ko marami pa akong dadaanan bago ko maabot ang gusto ko,” saad ng anak ng mangingisda na taga-Tambongan, Gandara sa Samar.

Ayon pa kay dela Cruz, hindi niya hinayaang makaporma ang kanyang kalaban na may kahabaan ang mga braso.

Dahil sa panalo ni Dela Cruz, naidagdag ang nasikwat na medalya para sa Big City kung saan ay nakalikom sila ng 85 gold medals, 74 silvers at 55 bronzes para maging overall champ sa Palarong Pambansa.

Pumangalawa ang Western Visayas sa overall matapos humablot ng 60 golds, 45 silvers at 44 bronzes habang third place ang Calabarzon na may 52-52-57 sa event na suportado ng Philippine Sports Commission at host Marikina City.

(Elech Dawa)