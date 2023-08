Al Toyogon sinungkit korona ng PBF lightweight division

TINULDUKAN ni Al Toyogon ang dalawang kabit na olats, pumoste ng majority decision kontra Rimar Metudaupang maging bagong hari ng Philippine Boxing Federation lightweight division nitong Sabado ng gabi sa Manny Pacquiao Presents: Blow By Blow sa Narvacan Gymnasium sa Ilocos Sur.

Pinasaya ng tubong Gingoog, Misamis Oriental na pambato ng Elorde Boxing of Vigan ang mga manonood nang makaungossa 10-round bout na inere Cignal One Sports Linggo ng gabi.

Tinapos ng 25-taong-gulang na si Toyogon (14-8-2, 9KOs) ang magkasunod na talo kina Cuban Armando Martinez Rabi nu’ng Setyembre 2022 sa third round knockout at Thai Phumiritdet Chonlathondamrongkun ng sa 12-round unanimous decision nitong Abril lang para sa International Boxing Federation Pan Pacific title.

“It feels great that the people of Ilocos rolled out the red carpet for our Blow-By-Blow team,” sey ni eight-division world men’s pro champ Pacquiao nang mapag-alaman ang mainit na trato sa kanilang programa sa probinsya na pinamumunuan ng kaibigan niyang si Narvacan Mayor Luis ‘Chavit’ Singson.

Nakatakdang ipagdiwang ng Blow-By-Blow ang unang anibersaryo sa Nobyembre, na suportado ng San Miguel Beer sapul nang muling buhayin ang programa para sa mga baguhang pro boxers sa bansa.

(Gerard Arce)