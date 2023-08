100% kuryente para sa masa

Power, electrification o kuryente ang isa sa ipinunto ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA kamakailan lang. Target niya ang pagkakaroon ng murang kuryente at 100% electrification sa buong bansa.

Ang mga aspetong ito ang nakapaloob sa Electric Power Industry Reform Act (EPIRA) of 2001 subalit magpahanggang ngayon ay hindi pa rin natutupad ito. Kung kaya tama naman itong hakbang ni Pangulong Marcos sa pag-audit sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP upang bigyang daan ang mga dapat gawing pagbabago sa ating elektripikasyon sa bansa.

Kasi nga po, napaka-importante na ayusin ang mga transmission lines dahil dito dadaan ang mga kuryente patungo sa malalayong lugar. Kung kaya’t isa ito sa nagiging balakid sa kagustuhan ng ating Pangulo na magkaroon tayo ng 100 percent household electrification at maabot ang lahat ng kasuluk-sulukan ng Pilipinas.

Sa sandaling magkaroon ng 100% na kuryente sa buong bansa ay plus factor na makahikayat pa ng mga investor na maglagak ng kanilang mga negosyo sa bansa. At alam naman natin na kapag maraming pumasok na negosyo, dadami ang trabaho, gaganda ang kita, lalakas ang purchasing power ng mamamayan at lalago ang ekonomiya.

Upang makahikayat ng mas maraming mamumuhunan, ang inyo pong lingkod ay sumusuporta sa proyekto ng Pangulo sa pagkakarooon ng ‘Greenlane’ na inaasahan nating makakahikayat sa mga investor lalo sa renewable energy (RE). At sa pagpasok ng mga investor ng RE talagang kailangan natin ng maayos na transmission lines upang madala sa malalayong lugar ang mga kuryenteng malilikha.

Kaya umaasa po tayo na sana ay mapadali ng Department of Energy (DOE) ang comprehensive performance review nila sa NGCP nang sa ganun ay magsilbi itong gabay sa aming mga mambabatas kung papano natin maisasaayos ang performance ng NGCP. Ito rin ang gagamitin nating basehan kung atin bang ia-amend o ire-revoke ang kanilang kontrata.

Matagal na po nating inaantay ang NGCP na isaayos ang transmission at interconnectivity program ng bansa.

Sa SONA nga po ng Pangulo ay sinabi nito na may 68 transmission projects kasama rito ang 36 projects sa Luzon, 21 sa Visayas at 11 sa Mindanao ang naantala. Umaabot sa P231 bilyon ang halaga ng mga proyektong ito. Malaki sana ang maitutulong ng mga transmission project na ito para makamit ang target ng Pangulo na malawakang elektripikasyon.

Nais ng Pangulo na matigil ang mga pagkawala ng kuryente na may malaking epekto rin sa takbo ng ekonomiya. Gaya na lamang ng mga power outages sa Luzon at Visayas na nangyari noong nakaraang Mayo at Abril. Ito ay natukoy na dahil sa inadequate transmission system ng NGCP.

Sa tripping na nangyari sa Bolo-Masinloc 230kV Line 2 at Masinloc Coal Power Plant noong Mayo nasa 300,000 customers ng Manila Electric Co. (Meralco) sa Metro Manila, Rizal, Laguna at Bulacan ang naapektuhan habang sa system disturbance noong April 27 sa Visayas grid na nagdulot ng 12-oras na rotating brownouts ay may 1.5 milyong households sa Iloilo at iba pang Panay Island provinces, Negros at Guimaras Island ang naperwisyo.

Ang mga pangyayaring ito ay sa kabila ng katotohanang pinayagan ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang NGCP na magpatupad ng dagdag singil sa mga consumers para sa mga development at expansion project nito.

Sa isinagawang pagdinig sa Senado, nalaman ng mga senador na nagawang ilipat ng NGCP ang malaking share ng kanilang annual net income sa dividend share ng kanilang mga shareholders. Ang net income na ito ay umabot sa kabuuang P85.4 bilyon sa mga taong 2014, 2015, 2017 at 2019, kung saan halos P79 bilyon o 87% ang pinaghatian ng mga stockholder.

Sa laki ng napunta sa mga shareholder, mukhang napabayaan na ang mga transmission project kaya nangyayari ang power outages. Ang mahal ng kuryente pero palpak naman ang serbisyo.

Titingnan din kung mas karapat-dapat na bang bawiin na lamang ang prangkisa nito at igawad ito sa isang mas mahusay na concessionaire, para makapaghatid ang gobyerno ng mas mura, mas maaasahan at mas accessible na kuryente sa mga konsyumer.

Marami pong katanungan ang kailangan nating masagot para tuluyan nang makagawa ng aksyon ang Kongreso. Kabilang sa mga isyung ito ang:

Sapat na bang ireporma o amiyendahan ang EPIRA na nagbibigay-daan sa NGCP para ang karamihan sa kita ng kumpanya ay mapunta sa mga dibidendo ng mga may-ari nito sa halip na sa capex (capital expenditure) na magagamit sana sa pagpapalawak at pag-upgrade ng mga pisikal o fixed asset nito at ang ibinigay ditong prebilehiyo na makapagtaas ng dagdag-singil sa mga hindi tapos na transmission projects nito.

Kailangan nga ba ng Kongreso na amiyendahan ang exclusive concession agreement na nakuha ng NGCP mula sa gobyerno noong 2009 para mapuwersa ito na magbayad ng mas mataas na franchise fee o corporate income tax? O kaya naman ay puwersahin natin ang NGCP na tuparin ang mga hindi pa nila naidedeliber na mga proyekto.

At ang pinakamatindi ay kung puwede ring bawiin na lamang ang prangkisa ng NGCP dahil hindi sila sumunod sa mga nakasaad sa kasunduan.

Kapag natupad na ang target ng ating Pangulong Marcos na 100% murang kuryente sa 100% kabahayan sa Pilipinas, masasabi nating tunay ngang tinatahak na natin ang daan sa pag-unlad.