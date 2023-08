Scottie Thompson inalay college diploma sa anak

College graduate na si Barangay Ginebra star Scottie Thompson!

Nagtapos si Thompson ng Bachelor of Science in Business Administration Major in Marketing Ma­nagement sa University of Perpetual Help System Dalta (UPHSD).

Sa Facebook fan page na Barangay Ginebra Nation, ishinare ni John Byron Alfonso ang ilang litrato ng two-time PBA Finals MVP na nakasuot ng toga sa graduation rites na ginanap sa Philippine International Convention Center sa Pasay noong August 2.

Bukod sa pag-graduate, tumanggap din si Thompson ng Dr/BGen Antonio Laperal Tamayo Leadership Plaque for Sports and Athletics mula sa UPHSD.

Sey ni Iskati, regalo niya ang pagtatapos ng college sa kanilang baby ni Jinky Serrano.

(Issa Santiago)