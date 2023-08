Pista ng transpigurasyon

Ginugunita ngayong araw ang Pista ng Pagbabagong-anyo ni Hesus. Sa Ebanghelyo (Mateo 17:1-9) mababasa ang transpigurasyon ni Kristo sa harap ng mga alagad sa tuktok ng bundok Tabor. Nagningning at nabalot ng liwanag ang Panginoon sa pangitaing namalas at narinig ang boses ng Ama mula sa ulap.

Ang pagbabagong-anyo ay isa sa mga dakilang milagro ni Hesus sa Mabuting Balita. Mahalaga ang mensahe ng nasabing tagpo para sa mga Kristiyano dahil patunay ito ng pagka-Diyos ni Kristo. Sa nasabing bundok nagkaroon ng isang natatanging engkuwentro at nasaksishan ang pagiging Anak ng Diyos ni Hesus.

Sa Ebanghelyo, isinama ng Panginoon sina Pedro, Santiago at Juan sa bundok at doon naganap ang “teopanya” o pagsisiwalat ng Diyos ng Kanyang sarili. Nakita ng mga alagad sina Moises at Elias nakikipag-usap sa Guro, bilang tanda ng katuparan ng batas at lahat ng hula ng mga propeta ukol sa Mesiyas sa katauhan ni Kristo.

Saad ng Iglesya, binibigyang-diin sa tagpo, ang pagiging ‘Mensahero at Mensahe’ ni HesuKristo; Siya ang dapat nating pakinggan bilang ‘Boses ng Diyos’ par excellence. Giit ng Simbahan, pinatunayan ng nasabing pangitain na ang Panginoon ay tunay na “Diyos ng mga Buhay” sa katauhan ng Anak ng Diyos.

Samakatuwid, sa pagbabagong anyo, inihayag ng Ama ang kaluwalhatian ng kanyang Anak. Hindi natin nakikita ngayon ang Kanyang ningning, subalit puno ng pag-asa ang ating puso sa paghihintay sa Kaharian, umaasa na sisisikat din ang kapangyarihan ng buhay na Diyos sa atin balang araw sa Langit na tahanan natin.

Hinihikayat ng naturang kagila-gilalas na pagyayari ang tapat na pakikinig kay Hesus; sa pamamagitan nito, sumasa-atin ang liwanag. Hamon, kung gayon ang pagbabagong-anyo sa tanan na sikaping lumago sa biyaya sa patuloy na pakikinig kay Kristo nang mabanaag at mamasdan ng iba ang ‘liwanag ni Diyos’ sa atin.

Makita rin nawa natin ang ating hinaharap sa nagbagong-anyong Manunubos sa ginta ng anumang pagsubok na ating hinaharap. Huwag sanang mapukaw ang pagkamangha sa ating mukha sa harap ng maluwalhating metamorposis ni Hesus sa Tabor bilang prueba ng kakayahan at kapangyaring ng Diyos.

Sa huli paanyaya ng Simbahan ngayong araw, “in the Transfiguration of Jesus on Tabor we see the ‘glory of God shining on the face of Christ’ (2 For 4:6). Let us take time to ponder the wonder of the Transfiguration. The Father wants us to listen to Jesus so that we will become like him in glory.”

Maria, tulungan Mo kaming maipamalas sa aming buhay ang kaluwalhatian ng Panginoon. Amen.