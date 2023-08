Pinoy bet Mercito Gesta kakasahan Mexican rival

MAPAPASABAK sa matinding sapakan si Mercito “No Mercy” Gesta laban sa undefeated hard-hitting Mexican boxer William “Camaron” Zepeda sa 12-round bout sa Setyembre 15 na ihahatid ng DAZN sa Commerce Casino sa Mexican Independence Day.

Natupad ang kahilingan ng 5-foot-7 southpaw na si Gesta (34-3-3, 17KOs) na makalaban ang ninanais na si Zepeda, na isa sa mga tinuturing na lightweight contender sa kasalukuyan.

Nauna nang inamin ng San Diego, California-based Pinoy boxer na minsan na niyang nasilip at napag-aralan ang laro ng unbeaten Mexican boxer.

Nailista ni Gesta ang ikatlo sa limang nagdaang laban kabilang ang back-to-back na panalo at una ngayong taon, matapos ang mga panalo kina Robert Manzanarez, Joel Diaz, Jr. at dating World champion Joseph “Jojo” Diaz, habang nakuha nito ang technical draw laban kay Carlos Morales at ang 9th round knockout pagkatalo kay Juan Antonio Rodriguez. (Gerard Arce)