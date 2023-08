P340K shabu nasilat sa delivery rider

Mahigit sa P400,000 halaga ng shabu ang nasamsam ng mga pulis mula sa tatlong tulak ng iligal na droga na kinabibilangan ng isang delivery rider, sa magkakahiwalay na drug operation sa mga lungsod ng Caloocan at Valenzuela.

Alas-4:00 ng madaling araw, nagkasa ng buy-bust operation ang mga tauhan ng Station Drug Enforcement Unit (SDEU) ng Caloocan City Police Station sa kahabaan ng Phase 7B, Package 1, Barangay 176 ng lungsod.

Target nila ang big time drug pusher na si Janreb Lucero, 34, delivery rider, ng Barangay 176, Caloocan.

Isa sa mga parak ang nag-under cover at umiskor ng shabu at matapos ang transaksyon, doon na dinamba ang rider. Nasamsam sa kanya ang 50 gramo ng `bato’ na may market price na P340,000.00.

Sa harap naman ng Happy Mall, Ibaba St., Barangay Bignay, Valenzuela City, timbog si Danielle Francisco, 40. Nakuha sa kanya ang 10 gramo ng shabu na may standard price na P68K.

Ala-1:40 naman ng hapon, sunod na nasakote si Amado Erquiza alyas ‘Jun,’ 48, ng Area 6, Barangay Maysan, Valenzuela City, ilang metro ang layo sa kanyang bahay.

Narekober sa kanya ang 12 gramo ng shabu na nagkakahalagang P81,600.00.

(Orly Barcala)