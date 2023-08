P11B feeding budget ng DepEd sinita ni Recto

Dodoble ang pondo para sa feedin­g program ng Department of Education (DepEd) sa susunod na taon, ayon ito kay Batangas Rep. Ralph Recto.

Mula sa kasalukuyang P5.68 billion pondo, ito’y magiging P11.71 billion na nakapaloob sa proposed P5.76 trillion 2024 national budget.

Ayon pa kay Recto, kung idadag­dag pa ang proposed P4.1 billion para sa DSWD Supplementary Feeding Program, ang magiging kabuuang budget ng pamahalaan para sa child feeding program ay aabot sa P15.8 billion sa susunod na taon na kung saan P5 billion ang itinaas mula sa kasalukuyang taon.

“The increase is unprecedented. Never has the budget for child feedin­g been supersized to this big. On this, the government has put its money where its mouth is,” ayon kay Recto.

Sa komputasyon ni Recto gamit ang 2023 costing, lumilitaw na ang P15.8 billion ay kayang pakainin ang 857 milyon batang kulang sa nutrisyon.

Naniniwala naman si Recto, na napapanahon na upang doblehin ang pondo para sa naturang programa dahil tumaaas rin naman ng food inflation o presyo ng pagkain.

(Eralyn Prado)