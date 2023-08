NLEX paralisado pa rin sa baha

Patuloy na nararanasan ang traffic sa North Luzon Expressway (NLEX) dulot pa rin ng baha sa ilang kahabaan ng lugar.

Pag-amin ito ni NLEX traffic management chief Robin Ignacio kahapon Agosto 5, kung saan posible aniyang abutin pa ito hanggang sa susunod na linggo lalo na sa San Simon, Pampanga.

Sanhi nito’y pinaigting pa nila ang sandbagging sa mga binahang lugar ng NLEX.

“Dahil dito sa pagbaha, tuloy-tuloy po na mabagal ang daloy ng traffic natin doon. ‘Yung northbound ngayon we have around 3 kilometers slow-moving traffic,” sambit ni Ignacio

“Tuloy-tuloy pa rin ang pag-pump out namin at pag-siphon doon sa area para tuloy-tuloy nating mapababa ang tubig,” paliwanag nito.

Aniya’y pinakaapekto ang southbound lane na umabot sa 11.8 inches ang tubig-baha.

Ito umano ang kauna-unahang pagkakataon na umapaw sa expressway ang baha mula sa San Simon.

“Hindi umaabot yung tubig diyan pero sa taas talaga ng tubig ngayon sa mga bandang San Simon dahil umapaw ang Pampanga River, talagang yung area ng San Simon, mahirap humanap ngayon ng daanan,” aniya.

Dahil dito, umabot na hanggang Candaba Viaduct ang traffic buildup mula San Simon, Pampanga para sa pa-northbound.

Noong nakaraang linggo pa ang mga pagbaha sa lugar dahil sa malalakas na ulan dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Egay at sinundan ni `Falcon.’