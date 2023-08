Mga Pinoy patsitsibugin ng mais

Inirekomenda ng isang opisyal ng Malacañang na ipakain ang mais sa mga Pinoy kapag nagkaroon ng rice shortage sa bansa.

Sinabi ito ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile dahil sa mga espekulasyon na makaranas ng rice shortage ang Pilipinas dahil sa pinairal na rice exportation ban ng India at ang paglimita ng Vietnam sa binebentang bigas sa abroad.

“Dapat tanggapin natin na kulang tayo ng area for production of rice. Ngayon, ano ang possible remedy natin? Magtanim ng mais and convert that mais not only for animal feeds but gilingin for substitute for rice,” mungkahi ni Enrile.

“Kaya puwede nating palakihin ang volume ng corn for human consumption in order to substitute,” dagdag pa niya.

Aniya, noong araw sa Cebu, hindi sila kumakain ng bigas kundi mais ang kanilang source of carbohydrates.

Ang mais, aniya, ay puwedeng ihalo sa bigas. Puwede rin umanong haluan ng kamote o kamoteng kahoy ang bigas bago lutuin.