Mahihiga sa pera! Anthony Davis P10.3B ekstensiyon sa Lakers

TINIYAK ng Los Angeles Lakers na nasa mabuting mga kamay ang koponan kapag tuluyang nang nagretiro sa malapit na hinaharap si four-time MVP at four-time champion LeBron James.

Kaya naman, kahit may nalalabi pang dalawang taon sa nauna contract extension noong 2020 ay pinapirma na ulit ng Lakers ng panibagong three-year deal ang eight-time All-Star na si Anthony Davis sa halagang US$186 million (P10.3 bilyon) na tatagal hanggang 2027-2028 NBA season.

Tatanggap si Davis ng hindi bababa sa US$62 million sweldo kada taon.

“BREAKING: Lakers star Anthony Davis has agreed on a three-year $186M max extension, tying him to franchise thru 2028 for total of $270M-plus, @KlutchSports CEO Rich Paul tells ESPN. Davis lands richest annual extension in NBA history at $62M,” tweet ni Adrian Wojnarowski.

Mula nang mabingwit ng Lakers noong 2019-2020 season, nag-average Si Davis ng 24.6 points at 10.1 rebounds kada laro.

Kumamada naman ito ng 27.2 points per game sa 21 playoffs games sa kanilang championship run taong 2020.

Nitong nagdaang season, umabot sa Western Conference finals ang Lakers bago yumuko sa eventual champs Denver Nuggets, 0-4. (Abante Sports)