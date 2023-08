Landslide sa India, 14 nawawala

Labing-apat katao ang napaulat na nawawala sa nangyaring pagguho ng lupa sa Himalayan Indian state dahil sa monsoon rains sa India.

Nangyari ang landslide sa Gaurikund area ng Rudraprayag sa Uttarakhand state nitong Huwebes ng gabi, na umabot hanggang sa Hindu shrine ng Kedarnath.

“There are reports of 13-14 people missing. The rescue operation is underway and so far we haven’t located them. Search and rescue operations are going on,” pahayag ng Rudraprayag district police chief na si Vishakha Ashok.

Nabatid na hanggang ngayon ay nakararanas pa rin ng pag-uulan sa lugar.

“Some shops were in the area, and they also suffered damage,” sambit naman ni Nandan Singh Rajwar, disaster management official sa distrito.