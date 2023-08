Kathryn trending malutong na mura

Tumataginting na 7M view, sa loob ng 12 oras, ang hinamig ng ‘A Very Good Girl’ teaser na bida sina Kathryn Bernardo, Dolly de Leon, at dinirek ni Petersen Vargas at prodyus ng Star Cinema.

Well, kakaibang Kathryn nga kasi ang napanood sa teaser, na bukod sa todo outfit, with matching heavy makeup, bongga mag-English, aba, may bonggang pagmumura rin na binitawan ang dyowa ni Daniel Padilla, ha!

Grabe as in grabe ang pagmumura niya, na malutong na malutong talaga na ‘Pu@##$ ina niya!’

Kaya naloka, at kanya-kanyang reaksyon ang mga faney na hindi yata sanay na makita si Kathryn na nagmumura ng malutong, ha!

“Oh my goodness, this is so good! Pang-international ang dating.”

“Ang lutong noon, ha! Grabe, iba ka Kathryn.”

“Ang amo ng mukha ni Kath, pero dito ibang-iba siya.”

“Ang lutong, at cute magmura ni Kathryn.”

“Oms slayyyy! Iba magmura.”

“Ang galing mo gurl. Ibang klase ka.”

“Lol ang ‘put@##$ inanya, natawa ako doon. Iconic.”

“Huy, hindi ko in-expect `yon, ha! Kaloka.”

Well, sabi nga, kung totoong aktres ka, aba, dapat matapang ka, sumubok ka ng mga karakter na out of the box, no!

At ‘yan mismo ang ginawa ni Kathryn, kaya bongga!