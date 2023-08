Kathryn, Julia super sikat sa Nigeria

Oh, ‘di ba? Walang kupas ang ‘Mara Clara’, ha!

Imagine, hanggang ngayon ay patok na patok pa rin sa Africa ang ‘Mara Clara’ nina Kathryn Bernardo at Julia Montes kahit na mahigit isang dekada na ang nakalipas mula noong ipalabas ito sa telebisyon sa Pilipinas.

Sa video ng TikToker na si Kuya Stanley, ikinuwento niya na naging huge hit ang ‘Mara Clara’ sa Africa lalong-lalo na sa bansang Nigeria.

Kuwento nga niya, buong Nigeria raw ang nakatutok sa ‘Mara Clara’ at naantig talaga ang mga puso nila kina Kathryn, Julia.

“I am not gonna lie, it brought out some emotions from me too. You will feel like jumping into the TV and directing it yourself,” sabi ni Kuya Stanley.

Kinagulat din daw ng mga Nigerian na meron pa palang orig na version ng ‘Mara Clara’.

Na sa totoo lang, kung lumuha at naiinis sila sa banggaan, tarayan, bangayan nina Kathryn at Julia, siguradong manggigil din sila sa mga eksena nina Judy Ann Santos at Gladys Reyes sa original na ‘Mara Clara’.

Well, ang layo na talaga ng narating nina Kathryn at Julia.

Si Kathryn ay may upcoming movie na ‘A Very Good Girl’ kasama si Dolly de Leon at nanalo rin siya sa Seoul International Drama Awards bilang Outstanding Asian Star.

Samantalang si Julia naman ay maraming beses na ring nagbida sa serye tulad ng ‘Doble Kara’, ‘Asintado’, ‘24/7’.

Ang wish ng mga fan sa Pilipinas, sana soon ay makita ang reunion ng dalawa.

At hiling din ng mga fan sa Nigeria, dalawin sila nina Kathryn at Julia, dahil bet nilang makita ang dalawa na magkasama sa kanilang bansa.

Fingers crossed!

(Dondon Sermino)