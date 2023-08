Jordan Clarkson numero unong kamador ng Gilas sa World Cup

MAGSISILBING numero unong scorer ng Gilas Pilipinas sa paparating na 2023 FIBA World Cup simula Agosto 25 ang Filipino-American na si Jordan Clarkson ng Utah Jazz sa NBA.

Kaya naman, malaki ang inaasahan sa kanya ni Gilas head coach Chot Reyes pagdating niya sa Agosto 8 para makasama na ang koponan sa training ilang araw bago ang World Cup.

“The No. 1 thing I can expect is he’s in basketball shape. Maybe not yet in top game shape, but he will have a couple of weeks to get there, and as you know for a player of that caliber, that should be enough in terms of basketball playing ability and game shape,” paliwanag ni Chot sa programang Power and Play ni dating PBA Commissioner Noli Eala sa Radyo Singko.

“Didiretso na lang siya diyan sa Manila magkikita na lang kami diyan on August 8 pag-uwi namin.”

Hindi nakasama si Clarkson sa China pocket tournament ng Gilas kung saan ay nagwagi ang national team kontra Iran nitong Huwebes at nabigo naman kontra Senegal kinabukasan.

“We’ve been in constant communication, nag uusap kami. We’re talking about offenses, concepts, about things. I’ve been messaging him about our plans, what his role is going to be, and he’s assured me that he’s in pretty good shape, working out, working on his skills,” sey pa ni Reyes.

Bukod kay Clarkson, hindi pa rin nakakapag-ensayo para sa Gilas Pilipinas si Kai Sotto dahil pinapagaling pa nang husto ang masakit na likod na natamo sa paglalaro para sa Orlando Magic sa 2023 NBA Summer League. (Abante Sports)