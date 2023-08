Isulong ang agham, teknolohiya, inobasyon, at libreng Wi-Fi sa public school

Bilang chairman ng Senate Committee on Basic Education, patuloy na isinusulong ng inyong lingkod ang digital transformation sa sektor ng edukasyon sa bansa.

Sa ating panukalang batas na Digital Transformation of Basic Education Act (Senate Bill No. 383), makikita natin na nakaayon ito sa Republic Act No. 10929 o Free Internet Access in Public Places Act. Sa ilalim ng panukala, minamandato ang Department of Information and Communications Technology (DICT) na pabilisin ang paglalagay ng libreng pampublikong Wi-Fi sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa bansa.

Noong tinalakay ang 2023 national budget noong nakaraang taon, nakakadismayang mapag-alaman na halos dalawang porsyento lang pala o 860 sa 47,421 na mga pampublikong paaralan sa bansa ang may free public Wi-Fi batay sa naitalang datos ng Free Public Wi-Fi Dashboard noong Setyembre 2, 2022.

Malaking pinsala rin talaga ang naidulot ng digital divide sa mga nangangailangang mag-aaral habang lumalaban ang lahat sa pandemya ng COVID-19. Base nga sa isang pag-aaral ng World Bank noong 2021, apat na pung porsyento lamang ng mga low-income households ang may access sa internet. Lumabas din sa naturang survey na 95.5 porsyento ng mga sambahayang ito ang gumamit ng mga papel na modules at learning materials.

Kaya naman para mapabilis ang pagpapatayo ng pambansang imprastraktura para sa ICT, iminamandato rin ng ating panukalang batas sa National Telecommunications Commission (NTC) na tukuyin ang mga lokasyon para sa pagpapatayo ng mga telecommunications tower sites, kung saan bibigyang prayoridad ang mga lugar na hindi pa konektado sa internet.

Sa ilalim ng naturang panukala ay inaasahan ang hakbang ng Department of Education (DepEd) na paigtingin ang kakayahan ng mga paaralan pagdating sa ICT at pagpapatupad ng distance learning. Upang gawing moderno ang tradisyunal na pagtuturo at pag-aaral at ihanda ang sektor ng edukasyon sa Fourth Industrial Revolution, tutulungan ng Department of Science and Technology (DOST) ang DepEd at DICT sa paggamit ng agham, teknolohiya at innovation.

Matapos ang lahat ng mga pinagdaanan natin noong kasagsagan ng pandemya, malinaw na hindi na natin maaari pang ipagpaliban ang modernisasyon at digitalization sa sektor ng edukasyon upang walang mag-aaral ang mapag-iiwanan.

Patuloy nating isusulong ang mga panukalang batas na nagpapalaganap ng paggamit ng teknolohiya sa ating mga paaralan. Kabilang dito ang iba pang inihain nating mga panukalang batas na may kinalaman sa digitalization para sa sektor ng edukasyon tulad ng Philippine Online Library Act (Senate Bill No. 477), Public School Database Act (Senate Bill No. 478) at One Learner, One Laptop Act (Senate Bill No. 474).