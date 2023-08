Gatchalian, China project kakalkalin ng Senado

Handa ang Senado na imbestigahan ang reclamation project sa Manila Bay na kinokontra ng US Embassy dahil ang kompanyang kinontrata ay sangkot sa paggawa ng artificial island sa South China Sea at markado ng World Bank at Asian Development Bank sa mga katiwalian.

Ang hamon lamang ni Senador Francis Tolentino ay kung handa ang US Embassy na humarap sa imbestigasyon at magsumite ng mga kaukulang dokumento sa kanilang alegasyon.

“Kung willing mag-participate at makapagbigay ng pruweba ang US Embassy, dapat pong tanggapin iyon. Hindi naman po sila maglalahad, magbibigay ng public statement na walang basehan so i-provide sa Senado o sa DENR ‘yong kanilang pruweba,” giit ni Tolentino sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Hindi pa masabi ng chairman ng Senate blue ribbon committee at ng committee on justice and human rights kung kailan maaaring imbestigahan ng Senado ang isyu.

“‘Pag may nag-file ng appropriate resolution po diyan,” ani Tolentino.

Sa ngayon aniya ay maghihintay sila sa kalalabasan ng imbestigasyon ng Department of Energy at ng Department of Environment and Natural Resources.

“Ang alam ko mayroong gagawing imbestigasyon ang Department of Energy at Natural Resources, yung environmental impact na kondisyon. Siguro hintayin muna natin ‘yon at hintayin nating makasagot ‘yong lahat including the City of Manila kung ano ang statement nila,” wika ni Tolentino.

“Mahirap pong maglagay ng conclusion na hindi natin hawak ‘yong mga datos, ‘yong facts,” dugtong ng senador.

Ang 318-hectare mixed-use development ay pinaplanong gawing Manila Waterfront City ni “Plastic King” William Gatchalian. Kinontrata nito ang China First Highway Engineering Corp, subsidiary ng China Communications Construction Co. (CCCC) para magsagawa ng land reclamation sa Manila Bay.

Ang CCCC ang kompanyang tinukoy ng US Embassy na sangkot sa paggawa ng artificial island at ipina-blacklist ng World Bank noong 2009 dahil sa pagkakasangkot sa mga iregularidad sa bidding.