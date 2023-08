Copyright sa amin – Sotto ‘Eat Bulaga’ trademark 10 taon sa TAPE

Inisyu ng Intellectual Property Office (IPO) ang certificate of renewal of registration ng “Eat Bulaga” at “EB” trademark sa Television of Production Exponents Inc. (TAPE Inc)

Sa naturang dokumento na pirmado ni Bureau of Trademarks director Jesus Antonio Ros, sa TAPE ng pamilya Jalosjos mananatili ang trademark ng “Eat Bulaga” hanggang June 14, 2033.

Nakapaloob sa dokumento na ang ni-renew ay ang “goods/services” alinsunod sa Section 16, 18, 21 at 25.

Kinumpirma naman ito ng lawyer ng TAPE na si Maggie Abraham-Garduque.

Ayon sa abogado, nakuha nila ang certificate of renewal para sa “Eat Bulaga” noong August 4.

“This renewal is a testament that TAPE was and remains the re­gistered owner of the trademark ‘Eat Bulaga’,” lahad ng abogada.

“As part of right of ownership of trademark is the exclusive right to use it kaya TAPE will continuously use Eat Bulaga and EB as the title of the show,” paliwanag ni Garduque sa hiwalay na pahayag.

Minaliit naman ni dating Senate President Vicente “Tito” Sotto III ang inisyung renewal ng trademark sa TAPE Inc.

“Trademark but not COPYRIGHT. Copyright ang amin!” ani Sotto sa pinadalang text message sa Abante nitong Sabado.

“Ministerial ang renewal pero active pa din cancellation nila,” paliwanag pa ng host ng “E.A.T” sa TV5.

Nakabinbin na sa Marikina Regional Trial Court ang inihaing kaso nina Tito, Vic at Joey laban sa TAPE Inc. at GMA Network Inc. kaugnay ng copyright infringement at unfair competition.

Hiniling din ng mga complainant na magpalabas ng writ of preliminary injunction ang korte upang pagbawalan ang TAPE Inc. na gamitin ang pangalan ng programang “Eat Bulaga” o “EB” sa GMA-7.

Nauna nang sinabi ni Sotto na ang nirehistrong trademark ng TAPE noong 2013 ay para sa merchandise lamang at hindi sa mismong pangalan ng show.