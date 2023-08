Coco Martin wanted sa Tanzania

Ayaw ring pakabog ni Coco Martin, na umabot na rin sa Africa ang pagmamahal sa kanya, ha! Inimbitahan nga siya ng kanyang mga masusugid na fan sa Tanzania na bisitahin naman ang kanilang bansa.

Sa video na pinost ng isang Bayan Patroller, kilalang-kilala ng mga taga-Tanzania si Coco bilang Cardo sa long-running action serye na ‘FPJ’s Ang Probinsyano’, na kasalukuyang umeere sa Tanzania at nasa ika-4 na season na.

“Cardo, we like you! Please come to Tanzania! Cardo! Cardo! Cardo!” sabi ng mga fan sa Tanzania.

Ang dami ngang naaliw sa video na `yon, ha!

Anyway, maliban sa Tanzania, napapanood din ang ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ sa international title nitong ‘Brothers’ sa iba’t ibang bansa sa Sub-Saharan Africa kabilang ang South Africa, Kenya, at Ghana via Startimes.

Oh, ‘di ba? Hindi lang pang-Pilipinas si Coco, kundi pang-global rin.

At siyempre, inaabangan na rin sa Africa ang ‘FPJ’s Batang Quiapo’.

But for now, umaariba ang ‘Batang Quiapo’ fever sa iba’t ibang bahagi ng Asya thru Kapamilya Online Live sa YouTube na mapapanood nang live at on-demand sa Japan, Singapore, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, South Korea, Thailand, Macao, Indonesia, Vietnam.

Patunay lang na mas lumalawak pa ang inaabot ng ABS-CBN para makapaghatid saya sa mga Kapamilya saan mang panig ng mundo.

(Dondon Sermino)