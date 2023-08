Bulkang mayon 248 ulit yumanig

Muling nagtala ng 248 low-frequency volcanic earthquakes sa nakalipas na 24 na oras ang Bulkang Mayon, ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs).

Ayon sa Phivolcs, batay sa bulletin na inilabas nila kahapon, Agosto 5, kabilang sa paramdam ng bulkan ang 124 tremor events na tumagal ng isa hanggang 18 minuto.

Nakapagtala rin ng limang pyroclastic density currents (PDCs) at 112 rockfall events.

Kaugnay nito nasa 1,602 tonnes naman ng volcanic sulfur dioxide ang ibinuga ng bulking Mayon nitong Biyernes.

Ang lava ay mabagal na dumaloy na pumatong sa nauna nang lava flows sa Bonga gully, Mi-isi gully at Basud gully.

“The lava flows have maintained their respective advances to approximately 3.4 kilometers, 2.8 kilometers, and 600 meters from the crater,” pahayag ng PHIVOLCS.

“Rockfall and pyroclastic density currents or PDCs generated by collapses of the lava flow margins as well as of the summit dome deposited debris still within four (4) kilometers of the crater,” dugtong pa nito.

Sa ngayon ay nananatili pa rin ang Bulkang Mayon sa alert level 3.