BPS binalaan sa mga sub-standard na poste

Nagbabala si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa Bureau of Product Standards ng Department of Trade and Industry (DTI) na posible silang makasuhan kapag nagbagsakan ang mga sementadong poste ng kuryente oras na tamaan ng malakas na bagyo ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.

Sinabi ito ni Enrile matapos bumagsak ang mga sementadong poste sa Binondo, Maynila noong Huwebes kung saan tatlong katao ang nasugatan, walong sasakyan ang nabagsakan at nagdulot ng brownout sa 15 establisiyimento roon.

Binanggit ng Malacañang official na ang pagbagsak ng mga poste ng kuryente ay indikasyon na mahina ang bakal na ginamit dito. Kapag tinamaan umano ng malakas na bagyo ang Metro Manila, dito makikita ang peligro ng mga posteng gawa sa semento.

“Iyang Meralco incident na iyan is very telling kasi all over the country gumagamit ng poste na semento eh. Kung iyang sa Binondo nangyari, iyan ay sa umpisa pa lamang iyan. Kapag nagkaroon ng malakas na bagyo na tatama sa Maynila na kagaya ng mga bagyo na dumarating sa Amerika, sa western hemisphere eh maraming masasaktan, mapeperwisyo ekonomiya ng Pilipinas,” babala ni Enrile sa kanyang programa sa SMNI News.

Aniya, kahit mga gusali na gumamit na substandard ng bakal, posibleng bumigay kapag tinamaan ng malakas na lindol

“Symptom iyan ng mangyayari. Mara­ming magbagsakang mga building hindi nila tini­tingnan ‘yong standard,” ani Enrile.

“Dapat mag-iingat iyang Bureau of (Product) Standard baka pati sila matitiklo din,” babala pa niya.