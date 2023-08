Ayaw patahimikin sa honeymoon: Arjo, Maine ‘di tinatantanan ng intriga

Hindi talaga tinatantanan ng intriga ang bagong kasal na sina Arjo Atayde at Maine Mendoza dahil pati mga regalo nila sa isa‘t isa ay binibigyan ng isyu.

Kumalat kasi sa Twitter (X) ang screengrabs ng bride and groom gift exchange na bahagi ng same-day edit video ng kasal nila.

Sa nasabing screengrabs ay makikita ang mamahaling bag na niregalo ni Arjo sa kanyang wife habang big white SUV naman ang natanggap niya mula kay Maine.

Ayon sa ulat ng Top Gear Philippines, ang nasabing SUV ay ang very rare na Toyota Land Cruiser LC300 na nagkakahalaga ng P5,747,000.

May mga ilang mema sa online world na kinuwestiyon ang mga mamahaling regalo ng mag-asawang Atayde.

May isang netizen na nag-post sa X app ng photo ng Land Cruiser na may caption na, “Ganda ng bagong Land Cruiser. Galingan natin sa mga trabaho natin para makabili yung mga pulitiko gamit taxes natin.”

Hindi man direktang tinukoy ng nasabing netizen sina Maine at Arjo, marami sa mga comment ang ipinagtanggol ang mag-asawa dahil nga sa larawan na pinost.

“Kung ang tinutukoy mo ay yung bagong kasal research muna, Sir. Si MAINE ANG NAGREGALO ng Land Cruiser kay Arjo. Para naman ’di ka magtaka kung bakit nakapagregalo si Maine ng ganyan pakicheck muna rin ang kabuhayan n’ya. Yan ay kung sila nga ang tinutukoy mo,” sey ng isang netizen na nagtanggol sa newly weds.

Pero ‘yun nga, puwede namang mag-deny ang nag-post nun na si Arjo ang tinutukoy niya, ha!

Puwede ring sabihin na huwag basta-basta mag-react ang fans ng mag-asawang Arjo, Maine.

Pero nakakalungkot nga lang at kahit nasa honeymoon stage na sina Arjo, Maine ay pilit pa rin silang iniintriga.

In fairness sa mag-asawa, aba, ang sipag nila, napakarami nilang trabaho at sobrang pagod nga sila para kumita kaya karapatan nilang bumili ng kahit na anong regalong gusto nila para sa isa’t isa.

Saka may mga nang-iintriga man sa dalawa, aba, marami rin naman ang pinupuri sila. Hindi nga ba at ang hiling nila sa mga bisita nila sa kanilang kasal ay huwag nang magregalo sa kanila at mag-donate na lang para sa isang charity drive na gagawin nila na maraming mga taong matutulungan, ha!

Sa totoo lang, parehong mabait sina Arjo, Maine at gusto nilang makatulong sa kanilang kapwa, ‘noh?!

Bonggel!