6 Pamilya ng Missing sabongero umatras sa kaso

Iniurong ng pamilya ng nawawalang 6 na sabungero ang kasong isinampa nila laban sa 6 na security ng Manila Arena.

Kabilang umano sa nag-withraw ng kasong kidnapping at serious illegal detention ay ang pamilya ni John Claude Inonog, Rondel Cristorum, Mark Joseph Velasco, Rowel Gomez, at magkapatid na James Baccay at Marlon Baccay.

Habang ang security officers ng Manila Arena na kinasuhan ay nakilalang sina Julie Patidongan alias “Don-Don”, Gleer Codilla, Mark Carlo Zabala, Virgilio Bayog, Johnny Consolacion, at Roberto Matillano Jr., na may warrant of arrest na mula sa Korte.

Ikinasorpresa naman ang ginawang pag-urong sa kaso ng mga pamilya ng Department of Justice (DOJ) dahil sila ay unang naging masigasig sa paghahanap ng hustisya para sa nawawala nilang kaanak.

Gayunman, sinabi ni Senior Deputy State Prosecutor Richard Anthony Fadullon na ipauupaya na nila sa Manila Regional Trial Court, ang desisyon kung bibigyan ng bigat ang ginawang withdrawal sa kaso ng mga biktima.

Samantala, nagpahayag naman nang pagkadismaya ang ibang pamilya ng mga nawawalang sabungero sa ginawang pag-atras sa kaso ng 6 na kapamilya ng sabungero.

(Juliet de Loza-Cudia)