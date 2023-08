3YO Sprint Race dikdikan ng hinete

MARKADONG matutulin sa largahan sina Boat Buying, Borrowed Heaven at Badboy MJ kaya pihadong mapapahirapan ang mga karerista sa pagpili ng kanilang tatayaan sa magaganap na 2023 Philracom “3-Year-Old Sprint Race” na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong araw.

Komento ng mga liyamadista, pagalingan na rin ang mga hinete sa pagsalida sa kanilang mga sasakyang kabayo sa distansiyang 1,000 metro.

Sasakyan nina Kelvin Abobo at Pabs Cabalejo sina Boat Buying at Borrowed Heaven, ayon sa pagkakasunod, habang si PJ Guce ang gagabay kay Badboy MJ.

Hindi naman nagpapadaig ang mga dehadista sa diskusyunan sa social media, ipinagmamalaki naman nila si Sandigan na rerendahan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate.

May guaranteed prize na P1.5M na ikakalat sa unang apat na kabayong tatawid sa meta, ang ibang kalahok ay sina Deus Ex Machina at Light Bearer.

Hahamigin ng owner ng mananalo kabayo ang P900,000, mapupunta sa second placer ang P337, 500 habang P187,500 at P75,000 ang third at fourth.

Kukubra din ang breeder ng winning horse ng P75,000 habang P45,000 at P30,000 ang second at third.

(Elech Dawa)