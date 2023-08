Visayan swimmer umukit ng 2 record sa Palarong Pambansa

Gumawa ng bagong rekord ang isang 18-anyos na taga-Western Visayas matapos itong humakot ng tatlong ginto at dalawang silver medal sa nilahukang swimming competition sa idinaos na isang-linggong 2023 Palarong Pambansa sa Marikina City.

Siya si Jennuel Booh de Leon, ang bumura sa 2019 rekord ni John Neil Paredes ng Calabarzon nang makapagtala ito ng 26.78 segundo sa 50-meter backstroke at 53.68 segundo sa 100-meter freestyle sa nasabing pool events.

Pag-amin ni De Leon, maging siya ay nagulat sa naging performance niya dahil hindi nga raw niya maabot ang 26-second mark noong nagsasanay siya.

Dagdag pa ng incoming Grade 12 student, hindi rin niya inakala siya ang magrerehistro ng fastest time na 24.09 seconds sa aquatics at talunin ang na-set na record ni Keanne Ting na 25.39 seconds noong 2019.

“I feel so proud of it pokasi first time ko lang po maka-break ng record lalo na this year,” ayon kay De Leon.

Giit niya, naabot niya ang lahat ng ito dahil sa tulong ng kanyang amang si Manuel de Leon Jr., na tumatayo niyang coach sa palaro.

“Dahil sa tatay ko ito. Talagang sinanay niya ako para marating ko ito at nagpapasalamat ako na nagbunga ang lahat ng pagsisikap namin,” dagdag ng bagong lodi.