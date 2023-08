US tinawag na ‘blackmailer’ ang Russia

Tinawag ni US Secretary of State Antony Blinken ang Russia bilang blackmailer dahil sa pag-atras nito sa tinatawag na Black Sea grain initiative.

Sa pagpupulong sa headquarters ng United Nations (UN) sa New York, sinabi ni Blinken na ibinabala ng Russia ang kanilang Black Sea para lumaganap ang gutom at pagsirit ng presyo ng mga inaangkat na butil sa global market.

Noong isang buwan, bumaklas ang Russia sa Black Sea grain initiative kung saan ay pinapayagan ang Ukraine na maghatid ng kanilang mga butil sa ibang bansa gamit ang Black Sea sa kabila ng giyera sa pagitan nila.

Gayunman, nagbago ang timpla ng Russia at umatras sa nasabing kasunduan, dahilan para sumirit ang presyo ng mga butil lalo sa mga mahihirap na bansa sa mundo.

“Every member of this council, every member of the United Nations should tell Moscow enough, enough using the Black Sea as blackmail,” reaksyon ni Blinken sa taktika ng Russia.