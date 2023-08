The best wife: Christian masuwerte sa misis na si Kat

Ang bongga ng NYMA (Now You Must Aspire) Talent Management, dahil parami nang parami ang mga talent nila, ha!

Aba, pinakilala na nga nila ang mga bagong talent nila sa pangunguna ni Christian Bautista.

Ang misis nga ni Christian na si Kat Bautista ang head ng NYMA.

At bongga rin, dahil pasok din sa mga ‘alaga’ nila sina Eric Nam (Korean singer, TV Personality), Frances Cabatuando, Abi Marquez, Buji Babiera, Raco Ruiz.

Hindi nakadalo sina Jamie Miller at Jukay Jurao, na parehong naka-base sa ibang bansa.

Anyway sa presscon/launching nga ay tila hinarana ni Christian ang misis niya, ha! Lumuhod na parang nag-aalok ulit ng kasal si Christian, habang kinakanta ang ‘The Way You Look at Me’ at siyempre kilig na kilig naman si Kat.

Tanong tuloy kay Christian, sino ba ang boss sa kanila, sa loob ng bahay? Kasi nga, sa showbiz ay si Kat na ang manager niya, ha!

“Kung sino ba talaga ang boss sa bahay? Si Jesus ang boss!” sagot ni Christian, na nagpaka-safe nga.

Na sinang-ayunan din siyempre ni Kat. Pero, hirit pa niya, bukod kay Jesus, ang dog daw nila ang boss sa bahay nila ngayon.

At siyempre, puring-puri ni Christian si Kat bilang misis. Masuwerte nga raw siya sa misis niya.

“The best wife talaga. Sabi ko nga, ‘pag na-meet mo na talaga ang the one, ang dali na lahat, kahit ano pa ang pinagdadanan n’yo. Kasi, minamahal at iniintindi n’yo ang isa’t isa,” sabi pa ni Christian.

Anyway, bukod nga raw sa pagmi-mentor sa mga baguhang singer, biro ni Christian, ang pagsayaw daw ang ipakikita niya sa mga content niya.

Pero seriously, ang mas maging masipag, aktibo sa social media nga ang plano ni Christian. Na siyempre, mas pinag-iisipan, na may direksiyon ang mga pinu-post niya.

“Kahit sa pagkanta, pagdating sa mga angle sa harap ng camera, marami kang puwedeng gawin. At sigurado ako na marami akong matutunan sa mga bagong talent, dahil sila ang mga expert dito. Na sana magustuhan ng mga tao!

“Pero sa TikTok, may ginagawa ako na mga dance na 1 move only. Sa mga hit na sayaw, ginagawa ko lang ang mga first move, at natutuwa, naiinis naman sila kasi bitin na bitin daw.

“Pero ganung creative ways, puwedeng pagkanta, pagsayaw, o kung ano ang nangyari sa araw na ito. Depende rin sa panahon, kung umuulan ba, o umaaraw ba.

“So, makikita rin ang the real side ko. Na hindi naman nagagalit na nakikita nila sa ‘The Clash’, kundi nagpapatawa rin, na masaya rin,” sabi ni Christian. (Dondon Sermino)