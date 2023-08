`Rush hour rate’ sa bus, dyip kawawa mga worker

Kinastigo ng isang mambabatas ang panukalang `rush hour rate; para sa mga public utility vehicle (PUV) o mga bus at dyip na isa na namang dagdag na pasanin sa panig ng mga commuter.

Kinuwestyon ni Gabriela party-list Rep. Arlene Brosas kung bakit kinakailangan pang magdagdag ng pasahe ang mga commuter sa ilang oras na abalang dulot ng matinding trapik.

“Surge pricing in PUVs will further reduce the already low take-home pay of workers, especially amid higher LRT fares,” ayon pa kay Brosas.

Hindi aniya katanggap-tanggap ang hirit na `rush hour rate’ at dapat lamang na ibasura ito.

“Dapat iparamdam nating mga commuter ang pagtutol sa panukalang ito,” ani Brosas.

Alinsunod sa panukala, P1 dagdag-pasahe sa dyip at P2 naman sa mga bus ang sisingilin tuwing peak hour o mula alas-singko hanggang alas-otso ng umaga at mula alas-kuwatro hanggang alas-otso ng gabi maliban kapag Linggo at holiday. (Eralyn Prado)